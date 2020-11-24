شاهد: جيش الاحتلال يكشف أسماء قتلى حادثة تحطم الطائرة في النقب





وأضاف أن القتيلين، هما مدرب الطيران، الرائد احتياط إيتاي زيدان (42 عاماً) من "كيبوتس شوفال"، والعريف ليهوا بن باسا (19 عاماً)، من "ريشون لتسيون".





وكانت طائرة مروحية، تحطمت في منطقة "مشمار هنيغف" بالنقب، حيث قتل من في داخلها.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عبر (تويتر): "باسم جميع المواطنين الإسرائيليين أتقدم بالتعازي إلى اسرتيهما وأشارك حزنهما العميق".









رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أسماء قتلى حادثة تحطم الطائرة في النقب.