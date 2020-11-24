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الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 78 وفاة و4586 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2.380) حالة، والإصابات إلى (192.996) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (65,183) حالة.

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