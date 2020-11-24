سلفيت: إصدار قرارات بشأن إغلاق عدة مدارس في المحافظة



وأوضحت المحافظة، في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة بالمحافظة قررنا ما يلي:

- تعليق الدوام في مدرسة بنات بديا الأساسية، حتى صباح الأحد.

- تعليق الدوام في مدرسة بنات بديا الثانوية الصفوف 12 علمي أ+ ب و12 تجاري، حتى صباح الأحد المقبل.

- تعليق الدوام في مدرسة بنات زيتا جماعين لمدة 24 ساعة، لحين ظهور نتائج فحص المعلمات.

- تعليق الدوام في مدرسة بنات كفل حارس الثانوية، لحين ظهور نتائج فحص المعلمات.

- تعليق دوام الصف الرابع في مدرسة زيتا جماعين الأساسية المختلطة، لمدة 24 ساعة.

- تعليق الدوام في روضة النجوم النموذجية في الزاوية لحين فحص الأطفال، وصدور نتائج الفحوصات.

وأوضحت المحافظة، في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة بالمحافظة قررنا ما يلي:





كما تقرر إغلاق محكمة صلح سلفيت، لمدة ٤٨ ساعة، اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة سلفيت، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بشأن إغلاق عدة مدارس في المحافظة.