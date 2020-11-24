حمزة حماد: موقف نقابة الصحفيين المصرية يُجسد العلاقة الوطنية والقومية بين الشعبين الفلسطيني والمصري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر التجمع الإعلامي الديمقراطي في قطاع غزة، حمزة حماد: "إن موقف نقابة الصحفيين المصرية، باعلانها مقاطعة أخبار الفنان محمد رمضان، ومنع تداول صوره على أي منصة إعلامية إلى حين الإنتهاء من التحقيق معه من قبل نقابته، هو تعبير حقيقي، يجسد عمق العلاقة الوطنية والقومية بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني".



وأكد حماد على أن هذا القرار المقدر للنقابة، جاء نتيجة حالة الغضب في الأوساط الشعبية المصرية، الرافضة لمبدأ التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أقدم الفنان المصري محمد رمضان على التقاط صورة مع شخصيات إسرائيلية في حفلة في دبي، معبراً عن أمله بألا يحدث اختراق في المنظومة الإعلامية أو الفنية المصرية.



ووجه شكره وتقديره إلى النشطاء والإعلاميين والفنانين المصريين، الذين عبروا عن موقفهم الرافض للتطبيع، والذين قدموا لوحة مشرفة، تعكس صورة مصر أمام جموع الأمة، باعتبارها رائدة المشروع العربي.



وبحسب موقف مجلس نقابة الصحفيين، يجدد المجلس تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة، بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.