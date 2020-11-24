عاجل

  • الحاكم الجمهوري لولاية "أريزونا" دوغ دوسي يعترف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بالولاية

  • مجلس الوزراء السعودي: سنكون من أولى الدول التي تحصل على لقاح (كورونا) بعد التأكد منه

شؤون فلسطينية

قيادي بـ "حماس": مسار المصالحة لم يُغلق ولن تتخلى عنه الحركة

قيادي بـ "حماس": مسار المصالحة لم يُغلق ولن تتخلى عنه الحركة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) خالد الحاج، أن تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، يمثل خياراً استراتيجياً لحماس، وأن هذا المسار لم يغلق، ولن تتخلى عنه الحركة.

ورداً على ادعاءات القيادي في حركة (فتح) منير الجاغوب، بأن حماس هي من تعطل مسار المصالحة، شدد الحاج على أن حماس لن تنجر إلى لغة المناكفات، وستسعى لتخفيف التوتر في كل مكان، والتفاهم قدر الإمكان.

وطالب الحاج قيادة حركة فتح بتوضيح خيارها، وهل المسار الجديد، الذي تم فتحه مع الاحتلال وعودة السفراء إلى الامارات والبحرين، بديل عن مسار الوحدة والمصالحة والشراكة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني أم لا.

وأشار إلى أن تجفيف الموارد المساعدة لشعبنا في صموده وثباته ووقفها وقطعها، سواء كانت الموارد عربية أو إسلامية أو دولية أو المقاصة، هي وسيلة قديمة جديدة لإخضاع الشعب الفلسطيني أو مساومته على حقه في أرضه ومقدساته.

وأضاف: "إن حصار قطاع غزة، وفرض العقوبات عليه يخدم ذات الهدف والغابة".

 من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك اليوم، رفضها واستنكارها لعودة السلطة للعلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال، لأنه يمثل ضربةً لكل جهود المصالحة، ومخالفةِ للقاء الأمناء العامين والمجلسين المركزي والوطني، والإجماعِ الوطني، ويعطي مبرراً للمطبعين مع الاحتلال.

 وطالبت الفصائل حركة فتح، بتغليب المصلحةِ الوطنيةِ العليا والرجوع عن هذه الخطيئةِ، وتحقيقِ الوحدة الوطنية والشراكةِ مع الكل الفلسطيني، من خلال إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخاباتٍ عامة متزامنةٍ تشريعيةٍ ومجلس وطني ورئاسة، والتوافقِ على استراتيجيةٍ وطنيةٍ على أساس الثوابت، وخيار المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

أخبار ذات صلة

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية

الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية

ضبط مركبات غير قانونية والقبض على مطلوبين للعدالة في جنين

ضبط مركبات غير قانونية والقبض على مطلوبين للعدالة في جنين

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بتجارة المخدرات وترويع المواطنين بمخيم عسكر

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بتجارة المخدرات وترويع المواطنين بمخيم عسكر

قلقيلية: قرار بإغلاق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

قلقيلية: قرار بإغلاق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

سلفيت: إصدار قرارات بشأن إغلاق عدة مدارس في المحافظة

سلفيت: إصدار قرارات بشأن إغلاق عدة مدارس في المحافظة

حمزة حماد: موقف نقابة الصحفيين المصرية يُجسد العلاقة الوطنية والقومية بين الشعبين الفلسطيني والمصري

حمزة حماد: موقف نقابة الصحفيين المصرية يُجسد العلاقة الوطنية والقومية بين الشعبين الفلسطيني والمصري

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل بقرية الولجة ويستدعي مالكه

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل بقرية الولجة ويستدعي مالكه

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع رئيس سلطة جودة البيئة

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع رئيس سلطة جودة البيئة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ضبط مركبات غير قانونية والقبض على مطلوبين للعدالة في جنين

ضبط مركبات غير قانونية والقبض على مطلوبين للعدالة في جنين

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بتجارة المخدرات وترويع المواطنين بمخيم عسكر

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بتجارة المخدرات وترويع المواطنين بمخيم عسكر

قلقيلية: قرار بإغلاق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

قلقيلية: قرار بإغلاق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

سلفيت: إصدار قرارات بشأن إغلاق عدة مدارس في المحافظة

سلفيت: إصدار قرارات بشأن إغلاق عدة مدارس في المحافظة

حمزة حماد: موقف نقابة الصحفيين المصرية يُجسد العلاقة الوطنية والقومية بين الشعبين الفلسطيني والمصري

حمزة حماد: موقف نقابة الصحفيين المصرية يُجسد العلاقة الوطنية والقومية بين الشعبين الفلسطيني والمصري

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: مسار المصالحة لم يُغلق ولن تتخلى عنه الحركة

قيادي بـ "حماس": مسار المصالحة لم يُغلق ولن تتخلى عنه الحركة

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل بقرية الولجة ويستدعي مالكه

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل بقرية الولجة ويستدعي مالكه

(فدا) يؤكد تضامنه مع المعتصمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ووقوفه لجانب مطالبهم

(فدا) يؤكد تضامنه مع المعتصمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ووقوفه لجانب مطالبهم

منوعات

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

محاكمة محمد رمضان بتهمة &#34;الإساءة للشعب المصري&#34;

محاكمة محمد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس (كورونا) وتتخلف عن تصوير حلقاتها

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس (كورونا) وتتخلف عن تصوير حلقاتها

في ذكرى زواجهما السادس تعرف على قصة زواج وانفصال ديما بياعة

في ذكرى زواجهما السادس تعرف على قصة زواج وانفصال ديما بياعة

تفاصيل جديدة من محاكمة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل

تفاصيل جديدة من محاكمة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل

ما حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

ما حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

ابنة الراحل سعيد صالح تهاجم محمد رمضان

ابنة الراحل سعيد صالح تهاجم محمد رمضان

سلطان الطرب جورج وسوف يعيش حالة حزن شديدة

سلطان الطرب جورج وسوف يعيش حالة حزن شديدة

ياسمين صبري تستضيف &#34;سيدة المطر&#34; في منزلها

ياسمين صبري تستضيف "سيدة المطر" في منزلها

نقابة الصحفيين بمصر: مقاطعة أخبار المدعو &#34;محمد رمضان&#34; ومنع نشر اسمه أو صورته

نقابة الصحفيين بمصر: مقاطعة أخبار المدعو "محمد رمضان" ومنع نشر اسمه أو صورته

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

حكومة السودان تنفي علمها بزيارة وفد اسرائيلي إلى البلاد

حكومة السودان تنفي علمها بزيارة وفد اسرائيلي إلى البلاد

قتلى وجرحى بتفجير في مدينة عفرين السورية

قتلى وجرحى بتفجير في مدينة عفرين السورية

الجيش المصري ينفذ تدريبات لمواجهة الكوارث

الجيش المصري ينفذ تدريبات لمواجهة الكوارث