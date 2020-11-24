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شؤون فلسطينية

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع رئيس سلطة جودة البيئة

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع رئيس سلطة جودة البيئة
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور سبيل التعاون المشترك بين الطرفين وذلك بهدف حماية البيئة الفلسطينية وتوفير حياة آمنه نظيفة مستدامة، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة الأستاذ مراد المدني، ورؤساء النيابة العامة الأستاذة رانيا التميمي والأستاذ علاء عواد.

وخلال اللقاء اطلع المطور النائب العام على دور سلطة جودة البيئة في المحافظة على المصادر الطبيعية والمشاريع البيئية وخاصة برنامج الرقابة والتفتيش وبرنامج صون الطبيعة، وآليات المحافظة على التراث البيئي الفلسطيني، كما اطلع المطور النائب العام على مشروع تعزيز القدرات في تنفيذ وتطبيق التشريعات البيئية الممول من الحكومة السويدية والذي يستهدف كافة الشركاء بما فيها أعضاء النيابة العامة.

من جانبه رحب النائب العام بالزيارة، مبديا استعداد النيابة العامة للتعاون الكامل مع سلطة جودة البيئة في كل ما يتعلق بالقضايا التي تمس البيئة و التصرف في المضبوطات التي قد تنتج عنها وذلك كله في إطار التشريعات النافذة، مؤكدا على دعم كافة جهود سلطة جودة البيئة في سبيل ضمان تحقیق التنمية المستدامة للمصادر الطبيعة، بما یراعي حق الأجیال القادمة لبيئة فلسطينية آمنه.

وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها، والمحافظة على صحة الإنسان، وطرق ضبط وإتلاف المواد والنفايات الخطرة من خلال التخلص السليم بيئيا وصحيا وفقا لما تقرره التشريعات الوطنية والدولية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية خاصة بضبط الجرائم البيئية تكون كدليل عمل لكافة الشركاء.

وفي ختام اللقاء قام رئيس سلطة جودة البيئة بإهداء النائب العام شعار عصفور الشمس الفلسطيني الطائر الوطني لفلسطين.

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