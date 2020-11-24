دولي

إسرائيل: الموافقة على طلب نتنياهو تخصيص جلسة محاكمته بعد أسبوعين لتعديل لائحة الاتهام

إسرائيل: الموافقة على طلب نتنياهو تخصيص جلسة محاكمته بعد أسبوعين لتعديل لائحة الاتهام
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب أن تخصص جلسة محاكمته بعد أسبوعين، لتعديل لائحة الاتهام بحقه، وعدم مناقشة رده على هذه الاتهامات.

كما قال وكلاء دفاع نتنياهو: إنه بعد أن تبت المحكمة في طلبه، فيمكن حينها تقديم لائحة جوابية للائحة، ووفق القناة، فإن النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو.

هذا وتقرر تأجيل مرحلة الإثباتات في ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، والتي كان من المقرر أن تعقد في المحكمة المركزية في القدس، في كانون الثاني/ يناير المقبل، حتى شباط/ فبراير 2021، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وجاء التأجيل بقرار من المحكمة المركزية في القدس، بحجة ملاءمة الترتيبات في المحكمة للتعليمات الصحية المتعلقة بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) المستجد.

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