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شؤون فلسطينية

فروانة: (135) أسيراً أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ انتشاره بالمنطقة

فروانة: (135) أسيراً أصيبوا بفيروس (كورونا) منذ انتشاره بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الناصر فروانة: "بلغ إجمالي عدد الأسرى الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بفيروس (كورونا)، نحو (135) أسيراً، تواجدوا في عدة سجون ومعتقلات ومراكز توقيف، وأغلب الإصابات كانت في (عوفر وجلبوع)".

وأضاف فروانة" "إن الأعداد مرشحة للارتفاع، وهذا لا يعني أن الآخرين بمنأى عن الاصابة بظل استمرار الاستهتار الإسرائيلي وتدني مستوى إجراءات الوقاية والسلامة، كما ولا يعني أن عدد المصابين، يقتصر على هؤلاء، فلربما هناك مصابون آخرون ولم يتم الإعلان عنهم، فالرواية الإسرائيلية دائماً مشكوك فيها، وتجاربنا السابقة مع إدارة السجون وطواقمها الطبية مريرة وقاسية، هذا في ظل انعدام الرقابة الدولية، وغياب مشاركة مؤسسات طبية دولية في الفحوصات والاطلاع على النتائج".

وتابع: "الأمر الذي يدفعنا دوماً إلى مطالبة منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها، والضغط على سلطات الاحتلال؛ لإرسال وفد طبي دولي محايد؛ لزيارة السجون الإسرائيلية، وتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث إن ملف (كورونا)، منذ انتشار الفيروس في المنطقة في آذار/ مارس الماضي، ومن ثم مداهمة السجون، يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، والتحرك على كافة الصعد".

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