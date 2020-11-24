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شؤون فلسطينية

اتحاد الغرف التجارية الصناعية: نرفض قرار الحكومة بالإغلاق جزئياً أو كلياً

اتحاد الغرف التجارية الصناعية: نرفض قرار الحكومة بالإغلاق جزئياً أو كلياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضه قرار الحكومة، بالإغلاق سواء الجزئي أو الكلي.

وأكد الاتحاد في نشرة عبر صفحته على (فيسبوك)، عدم استشارة القطاع الخاص بالقرار.

وفيما يلي نص البيان:

الاخوات والأخوة/ اعضاء الغرف التجارية الصناعية الزراعية والقطاع الخاص

أولاً: إن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية يرفض قرار الحكومة بالإغلاق سواء الإغلاق الجزئي او الكلي وبأنه ليس الوقت المناسب لذلك ولم يتم استشارة القطاع الخاص في هذا القرار.

ثانياً: كما نود التأكيد على أن الاقتصاد الفلسطيني قد تأثر سلباً وتراجع بنسبة 40% على الأقل ولم يتعافي نتيجة للأزمات المتتالية التي تعرض لها بسبب جائحة الوباء (كورونا) حتى الآن.

ثالثاً: نعلم علم اليقين بأن الإغلاق لن يجدي نفعاً بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة وذلك بناءً على تقديرات الجهات الصحية ذات الاختصاص ولن يؤثر بشكل ملموس على نسبة اعداد الإصابات في الوطن.

رابعاً: إن الإغلاق يطبق على مراكز المدن ويبقى الاختلاط قائماً في الضواحي والقرى المجاورة والاسواق مفتوحة بدون إمكانية تطبيقه هناك.

خامساً: إن القطاع التجاري يعول كثيراً على تعويضه عن تلك الخسائر في أيام الجمعة السبت والعمل الليلي التي تشهد فيه الأسواق حركة تجارية نشطة في يوم عطلة عمال الداخل من جهة وحلول موسم الشتاء التي تنشط فيه الحركة التجارية على مختلف القطاعات وهذا القرار قد أدى إلى حرمان الأسواق من التعويض عن الخسائر.

الاخوات والأخوة الكرام نرجو منكم الالتزام الكامل بأخذ الحيطة والحذر في إجراءات وزارة الصحة المتمثلة بالالتزام الكامل بالوقاية الصحية من كمامات وقفازات وتعقيم حتى نخرج من هذه الجائحة بسلام. 

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