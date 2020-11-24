"الأوقاف" تُغلق مسجداً بالشمال وتُعيد افتتاح آخر في محافظة غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إغلاق مسجد "الشيخ سعد" في منطقة بيت لاهيا بمحافظة الشمال، وذلك اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأربعاء، بسبب إصابة بعض رواده بفيروس (كورونا).



وأضافت "الأوقاف" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر أيضًا إعادة افتتاح مسجد النور والإيمان بحي النصر في

محافظة غزة بعد انتهاء مدة إغلاقه.