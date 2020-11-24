محكمة استئناف رام الله تصدر حكماً بالسجن 15 عام لمدان





وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار ، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة ، علماً أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.



وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي شادي حوشية وعضوية القاضي احمد ولد علي والقاضي مي ابو شنب، حكماً بإدانة المتهم (ف،ش) عن التهمة الأولى وهي إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لاحكام المادة 6 الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5 فقرة 1 من ذات القانون.