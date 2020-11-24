نائب بالتشريعي يقدم حلولاً لإجراء انتخابات والخروج من مأزق الانقسام





واقترح جمعة في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدة سيناريوهات وخيارات للخروج من الأزمة تمثلت في أن يتم التوافق بين حركتي (فتح) و(حماس) في القاهرة على الانتخابات كمدخل لانهاء الانقسام، بعد ما سمعناه من متحدثي كلا الطرفين عن فشل الجولة الاخيرة، بسبب اختلاف الرؤى حول طبيعة الانتخابات ففتح تريدها متتالية ،وحماس تريدها متوازية والحل يكمن في الجمع بين الرؤيتين اذا كان هناك صدق في النوايا وذلك على مرحلتين.





وأضاف جمعة" إن عدد اعضاء المجلس التشريعي 132 عضوا، هم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني الفلسطيني ورئاسة السلطة ليست هي رئاسة منظمة التحرير وهذا ينقلنا مباشرة إلى المرحلة الثانية وهي اجراء انتخابات المجلس الوطني بالتوافق، وحيث ما أمكن، حيث يتم تحديد أعضاء المجلس الوطني، بالتوافق ويتم إكمال العدد على 132 عضوا وهم أعضاء المجلس التشريعي وذلك بالانتخابات إذا كان هناك إمكانية ،أو بالتوافق في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، بعد ذلك يتم انتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ورئاسة منظمة التحرير وأمين سرها".

رام الله - دنيا الوطنقدم النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، حلولاً لإجراء انتخابات والخروج من مأزق الانقسام، وتمنى جمعة أن يتم التوافق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة على الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام.