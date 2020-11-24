سلفيت: قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على كرفان زراعي في منطقة "خلة عليان" غرب محافظة سلفيت.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وشرعت بشق طريق زراعي يصل بين "خلة حسان" و"خلة عليان" شمال بلدة بديا، واستولت على كرفان زراعي تعود ملكيته للمواطن معن عاصي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).