مفوض (أونروا) يزور القطاع لأول مرة غداً ويلتقي اتحاد الموظفين لبحث ملف الراتب

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، د. محمود حمدان، بأن الاتحاد سيجتمع غدا مع المفوض العام لـ (أونروا)، فيليب لازاريني، في أول زيارة له لقطاع غزة.



وأضاف في حديثٍ لإذاعة (صوت القدس): "سنجتمع وسنبحث معه ملف رواتب الموظفين، والتقليصات الأخيرة التي حصلت في المساعدات الغذائية، ووقف التوظيف، وتجميد الكثير من الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".



وأكد حمدان أن "المعلومات المتوفرة لدينا حتى اللحظة أن الراتب سيكون مجتزأً هذا الشهر"، ونحن نطالب اللجنة الاستشارية المكونة من الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أن يجدوا البدائل اللازمة لدعم اللاجئين.



وقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): لم تحدد نسبة للراتب، ونحن نرفض التجزئة، لأن ذلك سينعكس على كافة اللجان والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس لـ (أونروا).



وشدد على أن راتب موظفي (أونروا)، لا يجب أن يخضع لأهواء دولة ظالمة مثل الولايات المتحدة الامريكية، مشيراً إلى أنه " سيكون لنا موقف من هذا الأمر وسيكون لدينا النضال النقابي الكامل الذي قد يصل إلى الإضراب المفتوح".



وتابع: طنحن نتساءل لماذا لا تكون هناك ميزانية ثابتة لـ (أونروا) في الأمم المتحدة؛ كبقية الهيئات التابعة للأمم المتحدة، خاصةً أنّها مؤسسة تم إنشاءها قبل 70 عاما بموافقة 180 دولة".