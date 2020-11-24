الخليل: إغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيهما
رام الله - دنيا الوطن
قررت محافظة الخليل اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيهما.
قررت محافظة الخليل اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيهما.
وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس قرر المحافظ اللواء جبرين البكري اغلاق مدرستي خالد بن الوليد الاساسية المختلطة/طرامة ومدرسة رافات الأساسية/السموع في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل.
وأضافت: أن الإغلاق سيكون، حتى صباح الأحد الموافق 29/11/2020.
التعليقات