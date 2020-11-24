الخليل: إغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيهما





وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إنه بناءً على توصية لجنة المحافظة لمتابعة المدارس قرر المحافظ اللواء جبرين البكري اغلاق مدرستي خالد بن الوليد الاساسية المختلطة/طرامة ومدرسة رافات الأساسية/السموع في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل.





وأضافت: أن الإغلاق سيكون، حتى صباح الأحد الموافق 29/11/2020.

رام الله - دنيا الوطنقررت محافظة الخليل اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرستين بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيهما.