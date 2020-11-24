السلطة تفاوض حكومة الاحتلال على عدم إجراء أي خصومات على أموال المقاصة

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خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، ان السلطة الفلسطينية، ما زالت تفاوض حكومة الاحتلال، على عدم إجراء أي خصومات من أموال المقاصة، والتي سيجري تحويلها لخزينة الحكومة الفلسطينية، مطلع الشهر المقبل.



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الخلاف قائم حول الخصومات التي ستقررها حكومة الاحتلال على أموال المقاصة، مثل مستحقات شركة كهرباء القدس.



ولفت إلى أن أموال المقاصة تبلغ نحو 4 مليار و400 مليون شيكل، شاملة قيمة أموال المقاصة المستحقة عن شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي.



وأكد، أن الحكومة ستعمل على صرف راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بدون أي خصومات، ثم سيليه بأيام صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، والتي تبلغ نحو 2 مليار و600 مليون شيكل، في حال لم يتم إجراء أي خصومات على أموال المقاصة، وهو ما أكده رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي.



وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الإثنين، عن توجه الحكومة لصرف كامل المتأخرات ومستحقات الموظفين دفعة واحدة فور استلام أموال المقاصة كاملة من إسرائيل، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما سنستلمه.



وأضاف إشتية، أن أموال المقاصة يجب أن لا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وحقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة.



وتابع: "سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الامداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".