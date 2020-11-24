بيت لحم: قرار بإغلاق مدرسة تشيلي الأساسية المختلطة بمدينة بيت جالا

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرسة تشيلي الأساسية المختلطة في مدينة بيت جالا بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



ووفق ما نقل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الإغلاق سيكون حتى نهاية الأسبوع الجاري، نظراً لإصابة معلمتين بالفيروس.