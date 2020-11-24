سلطة النقد تكشف آلية دفع مستحقات الموظفين بالبنوك وكيفية تسديد الأقساط

أعلن محمد مناصرة، المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أن مستحقات الموظفين ستودع في البنوك خلال الأيام المقبلة.





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن رئيس الحكومة محمد اشتية، أوعز بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة في حال استلام حوالة المقاصة مرة واحدة، مؤكداً أنه سيتم تسديد كامل ديون الموظفين.



وتابع: أن سلطة النقد تحدثت عن التزام الموظفين للبنوك على جزأين، الأول يتعلق بالأشهر 3 و4 و5 و6 حول الأقساط التي تم تأجيلها، مشيراً إلى أنه لن يتم استيفاء أية مستحقات عن هذه الأقساط.



ولفت إلى أن "الجزء الثاني هو الأقساط الخاصة بشهر 7و8و9 تم تأجيلها لبعض الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 50% والذين لم يتقاضوا راتباً كاملاً أو الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر".



ونوه مناصرة إلى أن "قيمة أقساطهم تشكل 70 مليون شيكل شهرياً ومجموع الالتزامات عن الثلاثة شهور تقارب 200 –210 مليون شيكل".



وتابع المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد: أن "أقساط الموظفين المستحقة للبنوك عن الأشهر الأولى أجلت إلى ما بعد التاريخ الأصلي للقرض، والأقساط ما بعد الأول من تموز/يوليو تم فتح حساب جاري مدين مؤقت وتخفيض الفائدة عليها بنسبة 1%".





وأكد أن "هذه المبالغ والتسهيلات المؤقتة ستغلق حال ورود أموال المقاصة وسيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموظف".



وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك، أن حساب الجاري المدين المؤقت عليه فائدة بسعر الفائدة التعاقدية منقوصة منه 1% ، ومن أصل ثلاثة أقساط يوجد قسط تم تأجيله بدون أي فوائد".





وأشار إلى أن "الأقساط تسجل في حساب الأموال المستحقة وتسدد حال ورود المقاصة للموظفين الذين لم يستفيدوا من حساب الجاري المدين المؤقت".



وأكد المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد محمد مناصرة أن "قيمة المستحقات للموظفين 2.3 مليار شيكل وقيمة الأقساط المتأخرة أقل من 10% من الدين المستحق للبنوك".



رام الله - دنيا الوطن