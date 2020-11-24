الأردن: نؤكد رفضنا أية محاولة لتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى





وأكد في بيان أصدرته وزارة الخارجية، نشرته عبر حسابها على (تويتر) أن إدارة أوقاف القدس الأردنية، هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي.



وأضافت أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وباب المغاربة جزء لا يتجزأ منه، وأن أوقاف القدس هي صاحبة السلطة فيه.









كما أكدت رفضها أية محاولة لتغيير الوضع القائم، وأن المملكة انطلاقا من الوصاية الهاشمية ستواصل جهودها لحمايته وحفظ حق المسلمين فيه.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الأردن اليوم الثلاثاء، عن رفضه القاطع لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.