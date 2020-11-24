صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يزور البحرين والإمارات مطلع الأسبوع المقبل

نتنياهو ووزير الخارجية البحريني خلال لقاء في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الإمارات والبحرين مطلع الأسبوع المقبل.



وأضافت صحيفة (يسرائيل هيوم): أن "الترتيبات الأخيرة جارية مع كلا البلدين".



وكان نتنياهو أجرى أمس الاثنين، اتصالاً مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد، رئيس وزراء البحرين، وناقشا قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بزيارة مرتقبة إلى المنامة .