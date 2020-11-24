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أبو مرزوق يكشف كواليس مفاوضات القاهرة ويؤكد: "عودة التنسيق" أفشل الوحدة الوطنية

أبو مرزوق يكشف كواليس مفاوضات القاهرة ويؤكد: "عودة التنسيق" أفشل الوحدة الوطنية
وفدا حماس وفتح في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن حركة فتح أصرت خلال محادثات القاهرة، على أن تكون "الانتخابات متتالية"، رغم أن المجموع الوطني دعا إلى أن تكون متتالية، وفق تعبيره. 

وأضاف في تصريحات عبر وكالة (شهاب)، أن مفاوضات القاهرة، شهدت تمسك فتح بهذا الموقف، تمسكاً كبيراً.

وقال: إن حماس قالت لفتح: "إذا كنتم مصرين على موقفكم فلتكن هناك انتخابات على المستوى الوطني، والبدء بانتخابات المجلس الوطني، فردت فتح أن البداية يجب أن تكون التشريعي، ثم الرئاسة، ثم المجلس الوطني".

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس: هم يريدون أن يأخذوننا على مربع التسوية السياسية، وهذا ما جعلنا أن نقول لا، لأن هذا المشروع يرفضه المجموع الوطني، ولأن هذه التجربة عمرها 26 سنة، ماذا قدمت وأين نجحت وأين تخلفت".

وأضاف: لا يمكن أن تأخذونا إلى مربع فاشل، ونحن تعاملنا مع خيار أوسلو كأمر واقع، وبحكم الخيارات 

وشدد أبو مرزوق، على أن "عودة التنسيق الأمني أفشل ملف المصالحة الداخلية على مستوى الشعب الفلسطيني وأفشلت الوحدة الوطنية".

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