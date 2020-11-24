عماد فراجين يكشف حقيقة أنباء تعرضه لحادث سير
رام الله - دنيا الوطن
كشف الفنان الفلسطيني، عماد فراجين، اليوم الثلاثاء، حقيقة أنباء تعرضه لحادث سير الأمر الذي أدى إلى "وفاته".
كشف الفنان الفلسطيني، عماد فراجين، اليوم الثلاثاء، حقيقة أنباء تعرضه لحادث سير الأمر الذي أدى إلى "وفاته".
وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "ما يتم تداوله حول تعرضي لحادث سير ووفاتي لا يوجد له أساس من الصحة"
وأضاف: "حسبي الله و نعم الوكيل على كل يُروج أخباراً كاذبة"
وأضاف: "حسبي الله و نعم الوكيل على كل يُروج أخباراً كاذبة"
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