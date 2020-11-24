عماد فراجين يكشف حقيقة أنباء تعرضه لحادث سير





وقال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "ما يتم تداوله حول تعرضي لحادث سير ووفاتي لا يوجد له أساس من الصحة"



وأضاف: "حسبي الله و نعم الوكيل على كل يُروج أخباراً كاذبة"





رام الله - دنيا الوطنكشف الفنان الفلسطيني، عماد فراجين، اليوم الثلاثاء، حقيقة أنباء تعرضه لحادث سير الأمر الذي أدى إلى "وفاته".