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"الخارجية": 306 حالات وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج منذ بدء الجائحة

"الخارجية": 306 حالات وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 306 حالات وفاة و7334 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم، منذ بدء انتشار جائحة (كورونا)، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطنة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى خمس حالات، وبتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 38 إصابة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية بأن عدد الإصابات 200 إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية موزعة على كافة الأراضي الإيطالية، حيث يوجد ثلاثة مصابين في المستشفيات وضعهم الصحي مستقر.

وأفادت الوزارة بتسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية في كل من ميتشيغن ونيوجرسي ونيويورك وواشنطن وتكساس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4457 إصابة.

وبينت الوزارة أن دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال غادرت صباح اليوم إلى تركيا، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، كما غادر وفد من رجال الاعمال من محافظة نابلس للمشاركة في عدد من معارض الصناعات الغذائية في اسطنبول.

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&#34;الخارجية&#34;: 306 حالات وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج منذ بدء الجائحة

"الخارجية": 306 حالات وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج منذ بدء الجائحة

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