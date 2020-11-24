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دولي

بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي بوفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي بوفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أعلى معدل يومي بوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 608 حالة حالا وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

كما كشفت سجلت الوزارة، 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 15450 إصابة.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) في بريطانيا إلى 1,538,794.

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