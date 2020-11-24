بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي بوفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 608 حالة حالا وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



كما كشفت سجلت الوزارة، 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 15450 إصابة.



وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) في بريطانيا إلى 1,538,794.

رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أعلى معدل يومي بوفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).