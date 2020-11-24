بايدن: الانتخابات انتهت وعلينا أن نتعاون









رام الله - دنيا الوطننشر جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يعلن فيها عن انتهاء الانتخابات الرئاسية.وقال بايدن في تغريدته: "الانتخابات قد انتهت، حان الوقت لنضع جانباً، الحزبية والخطاب المصمم على تشويه صورة بعضنا البعض، فعلينا أن نتعاون".