بايدن: الانتخابات انتهت وعلينا أن نتعاون
رام الله - دنيا الوطن
نشر جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يعلن فيها عن انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن في تغريدته: "الانتخابات قد انتهت، حان الوقت لنضع جانباً، الحزبية والخطاب المصمم على تشويه صورة بعضنا البعض، فعلينا أن نتعاون".
نشر جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يعلن فيها عن انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن في تغريدته: "الانتخابات قد انتهت، حان الوقت لنضع جانباً، الحزبية والخطاب المصمم على تشويه صورة بعضنا البعض، فعلينا أن نتعاون".
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