حكومة السودان تنفي علمها بزيارة وفد اسرائيلي إلى البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

نفت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، وجود معلومات عن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم، كما أعلن مسؤول في تل أبيب يوم أمس.



وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح لوكالة (فرانس برس): "لا علم لمجلس الوزراء بزيارة الوفد الإسرائيلي ولا علم لنا بزيارة وفد سوداني إلى إسرائيل".



وأضاف صالح: "قضية التطبيع سوف يبت فيها البرلمان الانتقالي، وحتى تشكيل البرلمان لا يتم أي نوع من الاتصالات مع إسرائيل".



وكان مسؤول إسرائيلي قال الاثنين إن بلاده أرسلت وفدا إلى السودان في أول زيارة من نوعها منذ إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.



ولم يشكل السودان بعد برلمانا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.