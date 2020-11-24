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الصحة اللبنانية: سنتسلم لقاح (فايزر) المضاد لـ(كورونا) بالربع الأول من 2021

الصحة اللبنانية: سنتسلم لقاح (فايزر) المضاد لـ(كورونا) بالربع الأول من 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، أنه تم الاتفاق مع شركة (فايزر) أن "نتسلم لقاح (كورونا) خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر آذار/ مارس".

وتوقع حسن في مؤتمر صحفي، إمكانية تسلم اللقاح في شهر شباط/ فبراير 2021، مشددا على أن "الإجراءات القاسية ستحقق الأمان بغض النظر عن هذا اللقاح أو غيره"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت إلى "أننا نعمل على تأمين اللقاح بطريقة آمنة وفعالة وتأمين الظروف الملائمة، كما ندرس أدق التفاصيل لنعرف من هي الطبقة التي ستكون مستهدفة ولمن ستكون الأولوية في أخذ اللقاح الذي سيصل عبر دفعات"، مشددا على أن هناك تنسيقا دائما من قبل اللجنة الوطنية للقاح (كورونا) مع المنظمات الدولية.

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