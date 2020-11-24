قتلى وجرحى بتفجير في مدينة عفرين السورية

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رام الله - دنيا الوطن

وقع تفجير، مساء اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة عفرين السورية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأفادت مصادر لوكالة (سانا) السورية بانفجار​ ​سيارة مفخخة​ في ​مدينة عفرين​ بريف حلب الشمالي​ الغربي التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة.