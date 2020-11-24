قتلى وجرحى بتفجير في مدينة عفرين السورية
رام الله - دنيا الوطن
وقع تفجير، مساء اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة عفرين السورية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأفادت مصادر لوكالة (سانا) السورية بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة.
وقع تفجير، مساء اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة عفرين السورية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأفادت مصادر لوكالة (سانا) السورية بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة.
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