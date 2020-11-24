الهباش ينفي مزاعم "إسرائيلية" بخصوص زيارة المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية جملة وتفصيلاً مزاعم إسرائيلية نشرتها صحيفة عبرية صباح اليوم، ان ممثلين عن فلسطين والأردن والإمارات والبحرين قد عقدوا اجتماعاً لتسوية دخول الزوار من الإمارات والبحرين إلى المسجد الأقصى المبارك في أعقاب اتفاقات التطبيع التي عقدتها الدولتين مع "إسرائيل".



وأكد الهباش في تصريح صحفي أن الموقف الفلسطيني لم يتغير، وأن المسجد الأقصى المبارك سيظل مفتوحًا فقط أمام الزوار الذين يدخلون عبر البوابة الشرعية فقط وهي دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وفق اتفاق الرعاية الهاشمية الذي تم توقيعه عام 2013م بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وليس من خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يمتلك أية شرعية في القدس ومقدساتها.



وجدد قاضي القضاة الدعوة لعموم المسلمين إلى وجوب شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك عبر بوابته الشرعية فقط، ورفض أية زيارات عبر بوابة الإحتلال لأن من شأن ذلك أن يضفي شرعية على هذا الإحتلال وجسراً للتطبيع المرفوض معه على حساب الحقوق الفلسطينية .



وأضاف الهباش أن دولة فلسطين سوف تستمر في التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل حماية المقدسات في القدس، وفي استقبال جميع الزوار الذين يحترمون هوية هذه المقدسات ويحترمون السيادة الفلسطينية الشرعية على القدس الشرقية المحتلة بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية.