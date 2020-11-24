قوات القمع تقتحم قسم (22) في سجن "عوفر" والأسرى يرجعون وجبات الطعام



يُشار إلى أن سجن "عوفر" شهد منذ مطلع العام الجاري أعنف الاقتحامات التي نفذتها قوات القمع. علماً أن قرابة (850) أسيراً، يقبعون في سجن "عوفر".



رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات القمع (المتساداة) صباح اليوم الثلاثاء، قسم (22) في سجن "عوفر"، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب واسعة.وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، إن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى منذ الصباح، وكخطوة احتجاجية أولية، أرجع الأسرى وجبات الطعام.