شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (22) في سجن "عوفر" والأسرى يرجعون وجبات الطعام

قوات القمع تقتحم قسم (22) في سجن "عوفر" والأسرى يرجعون وجبات الطعام
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع (المتساداة) صباح اليوم الثلاثاء، قسم (22) في سجن "عوفر"، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب واسعة.

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، إن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى منذ الصباح، وكخطوة احتجاجية أولية، أرجع الأسرى وجبات الطعام.

يُشار إلى أن سجن "عوفر" شهد منذ مطلع العام الجاري أعنف الاقتحامات التي نفذتها قوات القمع. علماً أن قرابة (850) أسيراً، يقبعون في سجن "عوفر". 

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