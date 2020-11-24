شؤون فلسطينية

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة في الأغوار مناهضة للاستيطان

إصابات بقمع الاحتلال مسيرة في الأغوار مناهضة للاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام، خلال قمع مسيرة كانت متجهة نحو خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة المنددة بالعدوان على الخربة، والرافضة لمخططات الاستيطان، بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأفادت مصادر طبية أن خمسة مواطنين أصيبوا بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع، 4 منهم أصيبوا في القدم عولجوا ميدانيا، وإصابة في الرأس نقلت إلى مشفى طوباس التركي الحكومي في طوباس.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن جيش الاحتلال أغلق في وقت سابق كافة الحواجز العسكرية المقامة على مداخل الأغوار الشمالية، للحيلولة دون وصول المشاركين إلى خربة حمصة.

واعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين المتواجدين في المكان بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وقام بإبعادهم من المكان، ومنعهم من تغطية الأحداث.

وفي مطلع شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري عاش سكان خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية ليلة قاسية أمضوها في العراء تحت زخات الأمطار وفي البرد القارص، بعدما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخربة وصادرت مركباتهم وجراراتهم الزراعية، وتركت السكان أطفالا ونساء وشيوخا ومواشيهم في العراء.

وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

وبحسب تقرير يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة، هدمت قوات الاحتلال (16) منازلا منها (9) منازل بالقدس خلال شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (32) منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (20) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام.

وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

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