دولي

(يونهاب): كوريا الشمالية نشرت صوراً يظهر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات وأسلحة أخرى

(يونهاب): كوريا الشمالية نشرت صوراً يظهر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات وأسلحة أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الوكالة الإخبارية الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية نشرت اليوم، كتاب صور يظهر صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وأسلحة أخرى.

وينشر الكتاب تحت عنوان "من أجل تعزيز قدرة الدفاع الوطني"، وقد نشرته دار النشر باللغات الأجنبية، ويتألف من 120 صفحة، كما يعرض تاريخ تطوير الصواريخ والأسلحة منذ تولي الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، السلطة في العام 2011، حسب ما ذكرت الوكالة.

وأفادت (يونهاب) بأن  الكتاب يتضمن مختلف الصور، كاملة الألوان، من قيادة الزعيم كيم، للتدريبات التكتيكية لمشاة البحرية في العام 2012، إلى العرض العسكري الأخير الذي أقامته كوريا الشمالية في الشهر الماضي بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وأشارت إلى أن الكتاب يظهر صورا لأول تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي الأحدث، الذي يطلق من الغواصات (SLBM)، (بوكغوكسونغ-3)، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019، وتجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ-15" الباليستي العابر للقارات، "ICBM"، في نوفمبر من العام 2017.

ويحتوي الكتاب على صور لصاروخ "بوكغوكسونغ-4" الباليستي، الذي يطلق من الغواصات، والصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات، التي تم الكشف عنها في العرض العسكري في الشهر الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية".

ولفتت الوكالة إلى أن إصدار الكتاب جاء في الوقت الذي ظل فيه الشمال "صامتا لأكثر من أسبوعين إزاء انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة"، مشددة على أنه "من النادر أن يلتزم الشمال الصمت لفترة طويلة، تجاه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

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