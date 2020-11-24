جامعة النجاح تسجل إنجازاً بحصولها على المرتبة الأولى بجائزة التايمز للتعليم العالي

عقدت جامعة النجاح الوطنية ممثلة بالأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بالأستاذ ناصر جوابرة، مدير وزارة الإعلام في نابلس اليوم الإثنين الموافق مؤتمراً صحفياً بمشاركة العديد من الصحفيين والوسائل الإعلامية؛ وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة؛ وذلك للإعلان عن حصول جامعة النجاح على المرتبة الأولى آسيوياً في جائزة التايمز للتعليم العالي (الأوسكار) في محور التعليم والتعلم 2020، تأكيداً على رؤية الجامعة المتمثلة بإشراك المجتمع بكافة شرائحه في التقدم والتطور العلمي الذي تحققه الجامعة على كافة الأصعدة والمستويات.



حيث حصلت جامعة النجاح الوطنية على المرتبة الأولى في جائزة التايمز للتعليم العالي )الأوسكار( على مستوى جامعات قارة آسيا، والتي تنظمها مؤسسة التايمز العالمية لتصنيف الجامعات وذلك عن محور استراتيجية التعليم والتعلم، بعد أن صُنِّفت ضمن أفضل 8 جامعات في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة في شهر حزيران 2020، وتضمنت القائمة النهائية جامعات هامة مثل جامعة فوجيتا (اليابان)، وجامعة تيانغونغ (الصين)، وجامعة سينغافورة للإدارة (سينغافورة).



عبر الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة، خلال المؤتمر عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، شاكراً أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة على الجهود المبذولة في المحافظة على مكانة الجامعة المتقدمة بين الجامعات العالمية المرموقة، وتقدم بالشكر أيضاً إلى مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة وإلى مركز التميز في التعليم والتعلم لجهودهم المشتركة في إدارة ملف الجائزة والتقدم لها، حيث أكد رئيس الجامعة على أن تضافر جهود أسرة النجاح هو ما جعل الجامعة تستمر في تحقيق سمعة عالمية مرموقة، حيث كانت النجاح قد حصلت مؤخراً على المرتبة الأولى فلسطينياً و37 عربياً في التصنيف العالمي .QS Arab World University Rankings 2021



ومن جهته قال د. عبد الكريم دراغمة، مدير مركز التميز في التعلم والتعليم في جامعة النجاح لدنيا الوطن، إن الجامعة تقدمت للجائزة عن محور التميز في استراتيجية التعليم والتعلم للعام 2020، وعرضت استراتيجيتها "مسارات النجاح" للشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي والشركات الخاصة، والتي تبنتها الجامعة كأحد الأولويات الاستراتيجية لها، وبالشراكة والتعاون ما بين إدارة الجامعة والأقسام والكوادر الأكاديمية ذات العلاقة وبالتشبيك مع المؤسسات المجتمعية.



وأضاف دراغمة، لدنيا الوطن، ومن الأمثلة حول الشراكة المجتمعية للجامعة قيام أساتذة الجامعة وطلبتها بتنفيذ 82 مساقاً بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمنهجية التعلم القائم على الربط مع المجتمع (Community-Based Learning) ، وتطوير شراكات مستدامة مع أكثر من 120 مؤسسة وشركة عاملة في فلسطين، وتقديم المنح الكلية والجزئية لأعداد كبيرة من الطلبة المتميزين والموهوبين ومن ذوي الحاجة، كما وساهمت الجامعة في التخفيف من مستوى الفقر عن طريق تقديم خدمات ومساهمات عينية للأسر المحتاجة



وذكر دراغمة لدنيا الوطن، أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) مؤسسة بريطانية تعتبر من أكبر وأعرق ثلاث مؤسسات عالمية تهتم بالتصنيف العالمي للجامعات، وهي تمنح سنوياً جوائز للجامعات الأكثر تميّزاً في عدة فئات، حيث طرحت المؤسسة لهذا العام عشر فئات للجوائز، منها: استراتيجية التعليم والتعلّم، القيادة المتميزة، الاستراتيجية الدولية، الابتكار التكنولوجي، التأثير الإقليمي أو المجتمعي، وغيرها.



ويجدر الذكر أن جائزة التايمز ٢٠٢٠ منحت في الفئات العشر لجامعات مرموقة من اليابان، وماليزيا، والصين، وكوريا الشمالية، والسعودية، وانفردت جامعتان عربيتان في الحصول على الجوائز من قارة آسيا، وهما جامعة النجاح الوطنية من فلسطين، وجامعة الملك عبد العزيز من السعودية













خاص دنيا الوطن - بهاء بركات