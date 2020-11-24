شؤون فلسطينية

الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة (كورونا)

الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة الصحة الفلسطينية مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبراء في مجال مكافحة فيروس (كورونا) وعلاج مرضى كوفيد 19.

وقالت وزيرة الصحة د.مي الكيلة: إن خبراء فلسطينيين بحثوا مع خبراء من وزارة الصحة السنغافورية استراتيجيات التعامل وإدارة الوضع الصحي خلال جائحة (كورونا)، وتتبع مخالطي المصابين بفيروس (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وافتتحت الوزيرة الكيلة اللقاء الذي عقد عبر خاصية التراسل عن بعد، وشارك فيه وزير الصحة والتنمية الاجتماعية السنغافورية، د. مساغوس زيلكفلي، وممثل سنغافورة لدى فلسطين هوازي ديبي، إضافة إلى خبراء من القطاع الصحي الفلسطيني وممثلين عن وزارة الصحة السنغافورية.

وأشادت وزيرة الصحة بالعلاقات المتينة التي تربط فلسطين بسنغافورة، شاكرة سنغافورة حكومة وشعباً على الدعم الذي قدمته بلادهم لفلسطين في المجال الصحي، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا).

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