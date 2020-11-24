شؤون فلسطينية

الخارجية تدين تصعيد التوسع الاستيطاني وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة

الخارجية تدين تصعيد التوسع الاستيطاني وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات التوسع الاستيطاني المتصاعدة في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.

وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، لتنفيذ عمليات الضم والتهويد بخطوات متسارعة، في استغلال للمرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة الأميركية، والضبابية التي تسيطر على العالم فيما يتعلق بـ "صفقة القرن" وخطة الضم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تقوم بتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق على الأرض، مستهدفة بالأساس الأغوار، سواء عبر الاستيلاء على آلاف الدونمات لتوسيع المستوطنات القائمة، او بناء شبكة طرق جديدة، وتوسيع القائمة منها، بما يؤدي الى التهام آلاف الدونمات الأخرى من الارض الفلسطينية.

وذكرت الخارجية ان الاحتلال يستهدف أيضا القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، عبر الإسراع في تنفيذ مخططات معدة مسبقا، وكانت محظورة في عهد الإدارات الأميركية السابقة، كما هو الحال في المخطط الاستيطاني"E1"، والاعلان عن مناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس، ومخطط بناء التجمع الاستيطاني الضخم في مطار القدس، أو المنطقة التكنولوجية في وادي الجوز، وتهدف جميعها الى عزل المدينة بالكامل عن محيطها، وتقسيم الضفة الى مناطق معزولة عن بعضها، وتقطيع أوصالها، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة ومتصلة جغرافيا.

ولفتت إلى أنه من المفترض أن تحرك هذه الانتهاكات المجتمع الدولي، الذي يرفض علانية مخططات الضم والاستيطان، وأن يتخذ إجراءات رادعة تمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في تنفيذ مخططاتها الهادفة لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، أو في تفريغ جدوى العودة للمفاوضات من محتواها، والتي يسعى لها المجتمع الدولي في هذه المرحلة.

واعتبرت أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية إفشال جهود التسوية، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، إن لم يتخذ أي إجراءات تجاه سياسات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح تسجل إنجازاً بحصولها على المرتبة الأولى بجائزة التايمز للتعليم العالي

جامعة النجاح تسجل إنجازاً بحصولها على المرتبة الأولى بجائزة التايمز للتعليم العالي

الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة (كورونا)

الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة (كورونا)

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب (كورونا)

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقيات دعم نرويجي بـ7.5 مليون دولار لصالح التعليم والمرأة

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقيات دعم نرويجي بـ7.5 مليون دولار لصالح التعليم والمرأة

شاهد: فتاة تباشر عملها في محطة لبيع الوقود جنوب قطاع

شاهد: فتاة تباشر عملها في محطة لبيع الوقود جنوب قطاع

الاحتلال يُفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر

الاحتلال يُفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر

محكمة بداية نابلس تُصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدانين

محكمة بداية نابلس تُصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدانين

بوليفيا تُؤكد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

بوليفيا تُؤكد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تسجل إنجازاً بحصولها على المرتبة الأولى بجائزة التايمز للتعليم العالي

جامعة النجاح تسجل إنجازاً بحصولها على المرتبة الأولى بجائزة التايمز للتعليم العالي

الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة (كورونا)

الصحة تبحث مع نظيرتها السنغافورية تبادل الخبرات في مجال مكافحة (كورونا)

الخارجية تدين تصعيد التوسع الاستيطاني وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة

الخارجية تدين تصعيد التوسع الاستيطاني وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب (كورونا)

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب (كورونا)

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقيات دعم نرويجي بـ7.5 مليون دولار لصالح التعليم والمرأة

بحضور اشتية.. توقيع اتفاقيات دعم نرويجي بـ7.5 مليون دولار لصالح التعليم والمرأة

الاحتلال يُفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر

الاحتلال يُفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر

محكمة بداية نابلس تُصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدانين

محكمة بداية نابلس تُصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدانين

مجلس المنظمات يُرسل رسالة عاجلة للنائب العام للإفراج عن نزار بنات

مجلس المنظمات يُرسل رسالة عاجلة للنائب العام للإفراج عن نزار بنات

منوعات

ما حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

ما حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

ابنة الراحل سعيد صالح تهاجم محمد رمضان

ابنة الراحل سعيد صالح تهاجم محمد رمضان

سلطان الطرب جورج وسوف يعيش حالة حزن شديدة

سلطان الطرب جورج وسوف يعيش حالة حزن شديدة

ياسمين صبري تستضيف &#34;سيدة المطر&#34; في منزلها

ياسمين صبري تستضيف "سيدة المطر" في منزلها

نقابة الصحفيين بمصر: مقاطعة أخبار المدعو &#34;محمد رمضان&#34; ومنع نشر اسمه أو صورته

نقابة الصحفيين بمصر: مقاطعة أخبار المدعو "محمد رمضان" ومنع نشر اسمه أو صورته

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

أول تعليق من محمد رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية إيقافه عن العمل

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

نجوم (هوليود) بلا شهادات تعليمية .. تعرف عليهم

عدوية لمحمد رمضان &#34;أنت لا تمثلني كمواطن مصري&#34;

عدوية لمحمد رمضان "أنت لا تمثلني كمواطن مصري"

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

لعنة (عمر وسلمى) تلاحق تامر حسني في حياته الخاصة

نادين الراسي لهبة نور &#34;كان لازم خربلك عرسك&#34;

نادين الراسي لهبة نور "كان لازم خربلك عرسك"

عربي

صور: وسائل إعلام سعودية تنشر تفاصيل القصف الحوثي على (أرامكو)

صور: وسائل إعلام سعودية تنشر تفاصيل القصف الحوثي على (أرامكو)

موريتانيا تُعيد اسم جمال عبد الناصر لأبرز شوارعها

موريتانيا تُعيد اسم جمال عبد الناصر لأبرز شوارعها

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

مسؤول في (أرامكو): هجوم الحوثيين لم يؤثر على عملاء الشركة

السعودية: العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم &#34;الجلد التعزيري&#34;

السعودية: العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم "الجلد التعزيري"