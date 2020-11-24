محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الثلاثاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في المحافظة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد في بيان له، بأنه تقرر إغلاق المديرية حتى مساء غد الأربعاء، لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات اللازمة، للحد من انتشار الفيروس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.