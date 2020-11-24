شاهد: فتاة تباشر عملها في محطة لبيع الوقود جنوب قطاع





تقول الفتاة النجار لدنيا الوطن: " ان العمل في محطة لتعبئة الوقود عبارة عن مجازفة كبيرة، وأن شغفي للعمل دفعني للانخراط بالعمل في هذه المحطة التي احتضنتني للعمل والانخراط في مهن كانت حكراً على الرجال فقط.





وتضيف النجار، (15 عام) رغم صغر سني، الا انني عملت في هذه المهنة، الذي تعد فيها الخطورة والمشقة شراً لابد منه، حيث انني أحاول ان أكون جزءاً هاماً في هذه الشركة المخصصة لبيع الوقود.











خاص دنيا الوطن - محمد عوضبيدها الناعمتين، وبأنظار الحاضرين الى محطة الوقود، تباشر الفتاة سلمى النجار، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، العمل في محطة لتعبئة الوقود، منذ ساعات الصباح حتى عصر نفس اليوم.