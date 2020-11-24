(واللا): وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهودي ومحب لإسرائيل وداعم للاتفاق النووي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قرر تعيين الدبلوماسي الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزيراً للخارجية في إدارته الجديدة.



وكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن انتوني بلينكن، يهودي الديانة، وأنه محب وداعم لإسرائيل، لكنه مؤيد للاتفاق النووي مع إيران.



وبحسب الموقع، يجسد تعيين اليهودي بلينكن، رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة، في اعادة بلورة علاقات أمريكا مع العالم وإسرائيل، التي تضررت خلال فترة ترامب.



ووفقا للموقع، شغل بلينكن بالسابق، منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك اوباما.



ولفت الموقع، الى أن بلينكن، 58 عاما، يؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا الى انه كان أحد عناصر الوفد الأمريكي، الذي تفاوض مع إيران على الاتفاق النووي.