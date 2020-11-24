شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر

الاحتلال يُفرج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير الصحفي، والمخرج عبد الرحمن ظاهر، بعد شهر من الاعتقال والتحقيق معه في سجونها، وذلك بقرار من محكمة سالم العسكرية.

وأفادت رشا السايح، زوجة الأسير الصحفي ظاهر، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن زوجها، ظهر اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر يوم الثلاثاء الموافق 27/10/2020م، بعد مداهمة شقته بإحدى البنايات السكنية في شارع 16 بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويذكر، أن الصحفي ظاهر، اعتقل لأكثر من شهر لدى أجهزة السلطة بنابلس، بتهمة الذم الواقع على السلطة، وأفرج عنه بكفالة الشهر الماضي، بعد 36 يومًا من الاعتقال السياسي.

وكانت محكمة السلطة، وافقت على قرار الإفراج، مع تحديد موعد لجلسة محاكمة في 19/10/2020م، وبكفالة عدلية تجارية لضمان حضوره جلسات المحاكمة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين الإداريين، فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزاً، وفق التقرير.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلاً، مقابل (94) منزلاً تمت مداهمتها الشهر السابق.

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