محكمة بداية نابلس تُصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدانين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي، عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم الأول (ا، ش) بتهمة استعمال سند مزور، سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.



وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، وإدانة المتهم الثاني(أ- ع) بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك، سندا للمادة 265 و76 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات.



وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.