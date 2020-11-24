بوليفيا تُؤكد موقفها الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير خارجية بوليفيا، روخيلايو مايتا، موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، والعمل في جميع المحافل الدولية؛ لدعم حل الدولتين، حسب القانون الدولي والشرعية الدولية.



وشدد مايتا، خلال استقباله سفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلواني، حرصه على تعزيز العلاقة التاريخية الفلسطينية البوليفية، وضرورة البدء بتفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين البلدين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وسَلّم العلواني، وزير الخارجية البوليفي، رسالة تهنئة مقدمة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، ووجه له الدعوة لزيارة دولة فلسطين.



وأطلع العلواني الوزير مايتا على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي المنطقة ككل، ودعوة الرئيس محمود عباس؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام، وآلية تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة الفلسطينية- البوليفية.