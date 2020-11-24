اشتية: علاقتنا مع الاحتلال ليست علاقة شركاء وحلفاء وسنبقى ننضال حتى زواله

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن علاقتنا مع الاحتلال، ليست علاقة شركاء وحلفاء، فنحن نتعامل معه كاحتلال، وسنبقى نناضل إلى أن يزول".



جاء ذلك، خلال مشاركته في مراسم افتتاح شارع قلنديا بالقدس، اليوم الثلاثاء، والذي نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان.



وقال اشتية خلال مراسم الافتتاح: "إن الشارع يعتبر منطقة حيوية، حيث يمر منه يومياً أكثر من 200 ألف مركبة، ونحو 55 ألف مواطن من معظم المحافظات؛ للوصول إلى أعمالهم في مدينتي القدس ورام الله، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واختتم: "سنبقى صامدين صابرين فهذه الأرض أرضنا، وجميع من فيها لنا، ومهما حاول الاحتلال تزوير الحقائق، سنبقى أوفياء لكل حقوقنا".