سلطة الأراضي بغزة تُغلق مقرها الرئيسي 48 ساعة كإجراء احترازي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية، بقطاع غزة، إغلاق مقرها الرئيسي الواقع في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، أمام الجمهور والمراجعين لمدة 48 ساعة، ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق/ 25/11/2020.



وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان مقتصب، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإغلاق، جاء كإجراء وقائي واحترازي في ظل انتشار جائحة (كورونا)، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.



وأكدت سلطة الأراضي، على استمرار عمل فرق التفتيش والمتابعة على الأراضي الحكومية، مطالبة كافة المواطنين، بالالتزام وأخذ كافة إجراءات السلامة والوقاية، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.