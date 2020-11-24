طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء
غزة - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون للحافلات (من الخامسة حتى التاسعة) من كشف المسافرين، الذي تم نشره مسبقاً، حيث على المسافرين التواجد الساعة 4:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ونهوت الهيئة، للمسافرين الذين لم يُجروا فحص (كورونا)، التوجه لإجراء الفحص اليوم، وفوراً في المراكز المخصصة في كل محافظة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون للحافلات (من الخامسة حتى التاسعة) من كشف المسافرين، الذي تم نشره مسبقاً، حيث على المسافرين التواجد الساعة 4:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ونهوت الهيئة، للمسافرين الذين لم يُجروا فحص (كورونا)، التوجه لإجراء الفحص اليوم، وفوراً في المراكز المخصصة في كل محافظة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.
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