طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون للحافلات (من الخامسة حتى التاسعة) من كشف المسافرين، الذي تم نشره مسبقاً، حيث على المسافرين التواجد الساعة 4:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.ونهوت الهيئة، للمسافرين الذين لم يُجروا فحص (كورونا)، التوجه لإجراء الفحص اليوم، وفوراً في المراكز المخصصة في كل محافظة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.