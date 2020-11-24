فصائل المقاومة: إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال ضربة لجهود المصالحة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، السلطة الوطنية الفلسطينية، القيام بواجباتها تجاه القطاع، معتبرة أن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ضربة لجهود المصالحة الفلسطينية.



وقالت الفصائل خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة: "مطلوب من حركة فتح، الرجوع عن خطيئة التنسيق الأمني، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، مضيفة: "ندعو لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن".



وفي سياق آخر، وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، التحية للشعب المصري الرافض للتطبيع، معتبرة أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، خيانة للقضية الفلسطينية.



إلى ذلك، استنكرت الفصائل، زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى مستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتل، لافتة إلى أن وسم بضائع المستوطنات على أنها مصنوعة في إسرائيل، دليل على البلطجة الأمريكية.