شؤون فلسطينية

الجميعة النقابة للفقاسات والدواجن تُصدر بياناً حول تحقيق الصحفي (يوسف حسان)

الجميعة النقابة للفقاسات والدواجن تُصدر بياناً حول تحقيق الصحفي (يوسف حسان)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والأعلاف في قطاع غزة، بياناً صحفياً، حول ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، للتحقيق الاستقصائي الذي وصفته بالمغلوط، والمصور، والمعد من قبل الصحي (يوسف خليل حسان)، المتعلق بتربية الدواجن في القطاع.

وأكدت الجمعية، أن هذا التحقيق لم يراع أهمية قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وحجم الاستثمار المالي، وتوفير فرص العمل لآلاف الأسر الفلسطينية، مشيرة إلى أنه تجاهل دور طواقم وزارة الزراعة، والجهات الحكومية الأخرى في الرقابة والمتابعة الدورية على المزارع، وعلى مدخلات الإنتاج، لافتة إلى أن معده تعمد تهميش سعي الكواد الفلسطينية العاملة من مربين رياديين وأطباء بيطريين ومهندسي إنتاج حيواني، وغيره، لتحسين وتطوير المنتج، بأحدث النماذج على مستوى الإقليم المحيط.

وقالت الجمعية في بيانها: "لم يستند معد التحقيق في ادعاءاته حول الأمراض إلى أي مصادر صحية أو تشريح بيطري، بل تعدى ذلك إلى الطعن في (حلال الذبح)".

وأضافت: "إن ما نشره الصحفي، يؤكد جهله المطلق في أهمية هذا القطاع، الذي يعمل على تحقيق حاجة السوق المحلي، وحماية المنتج الوطني والاستثمار الفلسطيني"، متابعة: "ما ورد في التحقيق المعمم والموجه، يهدف إلى الإساءة للبنية الاقتصادية والإنتاجية، ويضع ألف علامة استفهام حول الهدف والمصلحة من محاولة زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج الوطني".

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