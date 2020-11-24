"المكتب الحركي للصحفيين" يُشيد بقرار نقابة الصحفيين المصريين بحق الممثل محمد رمضان





وثمن المكتب إصدار مجلس نقابة الصحفيين المصريين، قراراً ملزماً لأعضاء الجمعية العمومية، بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.





وأكد المجلس، أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية، وسيُحال فوراً إلى لجنة التحقيق النقابية.





وشدد المكتب على أن تجديد مجلس نقابة الصحفيين بمصر، تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة، بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف يدل على مدى تمسكهم بالقضية الفلسطينية، ورفضهم كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.





ودعا المكتب الحركي للصحفيين، كافة نقابات الصحفيين في الدول العربية، والدول الصديقة، إلى التأكيد على رفض التطبيع مع الاحتلال، وطرد أي صحفي، يقوم بذلك، ونشر قائمة سوداء بأسماء الصحفيين المطبعين، ومقاطعة أخبار الشخصيات، التي تقوم بذلك.

رام الله - دنيا الوطنأشاد المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية (كتلة حركة فتح بنقابة الصحفيين الفلسطينيين) بقرار نقابة الصحفيين المصريين، بمقاطعة كافة أخبار الممثل محمد رمضان في وسائل الإعلام المصرية، بعد لقائه بشخصيات من كيان الاحتلال الإسرائيلي.