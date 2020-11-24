شاهد: تحطم طائرة مدنية إسرائيلية بإحدى مستوطنات النقب

















رام الله - دنيا الوطنأفاد ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، بتحطم طائرة مدنية، اليوم الثلاثاء، في مستوطنة (مشمار هنيغف)، إحدى مستوطنات النقب، لافتاً إلى أنه ليس واضحاً سبب التحطم، وما إن كان هناك إصابات.بدورها، قالت صحيفة (يديعوت احرونوت): "حسب طواقم نجمة داود الحمراء، يتم التعامل مع حالتين في موقع تحطم الطائرة، لم تعرف بعد حالتيهما".