شؤون فلسطينية

حسام بدران: حماس مستعدة لإنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني

حسام بدران: حماس مستعدة لإنجاز المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) القيادي حسام بدران: "إن حركة حماس مستعدة لإنجاز المصالحة، وتذليل العقبات من أجل ترتيب البيت الفلسطيني". 

وأكد بدران، خلال تصريحات صحفية، على أن الحركة لديها قرار واضح، وهو عدم العودة إلى المناكفات والتناقضات والتراشق الإعلامي مع حركة (فتح).

وأضاف "لا يمكن الاستمرار في نهج سياسة السلطة بالعودة إلى التنسيق الأمني، لأنها تشكل ضربة كبيرة لكل جهود المصالحة، وتحقيق الوحدة الداخلية".

وأشار إلى أن الدافع الحقيقي للحوارات السابقة، بين حماس وفتح لتحقيق المصالحة، وارتياح الشعب الفلسطيني لسير المصالحة، هو تحلل السلطة من اتفاق (أوسلو)، وأن الشعب الفلسطيني، يستحق أن تكون له قيادة وطنية موحدة، تعبر عن همومه وتطلعاته، وتقوده نحو التحرير والعودة.
 
وفيما يخص الانتخابات، قال بدران: "نريد انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية بشكل متزامن، يشارك فيها فلسطينيو الداخل والخارج والشتات.

وأوضح، أنه تم التوافق على عدة قضايا أثناء الاجتماعات الثنائية والجماعية، واجتماع الأمناء العامين، وتم الوقوف عند قضية المجلس الوطني، والدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد على المطالبة بأن تكون منظمة التحرير، هي الأساس في التمثيل الفلسطيني، أمام كل دول العالم، بحيث تضم كافة فئات وفصائل الشعب الفلسطيني.

وأكد أننا معنيون بأن يكون هذا الحوار الفلسطيني وطني بامتياز، تشارك فيه كل الفصائل، وعدم إقصاء أي أحد.

ولفت بدران إلى أن السلطات المصرية، لها دور كبير في بذل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال.

وسبق أن اعتبرت الفصائل والقوى الفلسطينية، استئناف العلاقات بين السلطة والاحتلال، طعنة وانقلاباً على المصالحة، واجتماع الأمناء العامين للفصائل.

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