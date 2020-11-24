شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)





غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد وصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى 16142 إصابة.